23 апреля российская армия убила 8 мирных жителей Луганской области

Россия продолжает уничтожать Луганскую область, разрушая жилые дома и убивая мирных жителей. За 23 апреля 2022 года в области российские военные убили восемь человек в городах Горское, Золотое и Попасная, еще два человека ранены, разрушены минимум семь домов и отдел полиции.

Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.

«Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены. Также стало известно о двух жертвах, у которых россияне унесли жизни – несколько дней назад российский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось. Кроме того, вчера днем ​​сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном», – сообщил Сергей Гайдай.

Россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганщины 23 апреля. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

Так, в Лисичанске еще утром загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом.

В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание национальной полиции.

Точное количество разрушенных объектов жилого фонда в Горской громаде уточняется.