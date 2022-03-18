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Российские оккупанты убили жителя Кременной, еще 5 человек - ранены

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области хаотические обстрелы Кременной продолжаются со вчерашнего вечера. Один человек погиб, пятеро ранены. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.
«Россияне открыли огонь по городу из тяжелого вооружения. Обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор. Опасно на всей территории населенного пункта. Осколочные ранения получили пятеро местных жителей. Один человек погиб», - сказал Сергей Гайдай.

Как стало известно чуть позже, в результате артиллерийских обстрелов погиб 37-летний житель Кременной, которого убило проникающее осколочное ранение спины.

Также в результате обстрелов повреждены и полностью разрушены 5 жылых домов.



Теги: Военные преступления РФ Кременная

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