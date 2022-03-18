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Луганская область: Кременная захвачена РФ, в Рубежном и Попасной - атаки удалось отбить

Вчера, 09:33 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские военные за 18 апреля отбили несколько атак российских оккупантов на города Рубежное и Попасная. Как сообщает пресс-центр минобороны Украины, в Луганской и Донецкой областях уничтожено около 20 единиц бронетехники и десятки российских оккупантов.

Захваченная вчера российскими боевиками Кременная  пока под контролем РФ.

По словам главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, там осталось 3,5 тысячи жителей. Мирных граждан просят не пытаться выбраться из города самостоятельно - российские войска расстреливают гражданский транспорт.

За ночь в Луганской области российская артиллерия уничтожила 12 домов мирных жителей, 6 из них - в Кременной.  

Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены в фундамент. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни – спорный вопрос.

Власти призывают жителей Луганской области эвакуироваться пока есть такая возможность. Ежедневно из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная отправляются автобусы, которыми бесплатно можно выехать в западные районы Украины.

«В режиме тишины россияне нам на 19 апреля отказали. Оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов, нарушая международное гуманитарное право. Впрочем, мы не можем оставить жителей Луганщины на произвол судьбы. В эвакуации нам помогут сегодня волонтеры, полиция будет доставлять в автобусы пожилых и маломобильных, а также людей из укрытий. Поэтому, когда увидите патрульных, не медлите – это шанс спастись. С каждым днем таких возможностей становится меньше», – сказал Сергей Гайдай.


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