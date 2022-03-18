Гайдай: Российские оккупанты захватили Кременную

В Луганской области российские оккупанты захватили город Кременная. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам в городе продолжаются уличные бои.

Как минимум известно о 4 погибших мирных жителях - российские боевики обстреляли гражданскую машину, предварительно четыре человека погибли, один ранен.

Люди пытались самостоятельно выехать из города и российские оккупанты открыли по ним огонь.

Вчера вечером и сегодня утром российская артиллерия нанесла удар по городу и спортивной базе Олимп. В результате база сгорела - пожар охватил здания на площади 2400 метров.

Бои на улицах города начались сегодня с утра.

Также в результате артударов российских оккупантов в Кременной разрушены жилые дома.