В Луганской области россияне уничтожили спортивный комплекс Олимп в Кременной, идут уличные бои

В Луганской области российская артиллерия нанесла удар по по спорткомплексу «Олимп» в Кременной – площадь возгорания 2400 кв. м.

Также в городе идут уличные бои - российские нацисты пытаются захватить город. В военной админисрации предпредили что эвакуация миных жителей уже невозможна.

«Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек, лесной подстилки. Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе Президента «Большая стройка» спорткомплексу «Олимп», где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины.

Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 кв. м. Спасатели на месте – пытаются локализовать пламя. Потому что рядом расположен лесной массив», – сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.