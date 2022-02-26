Российская армия обстреляла из артиллерии жилые кварталы Лисичанска - количество жертв под завалами неизвестно

Российская армия продолжает совершать военные преступления против мирных жителей Украины. Сегодня в 6:30 утра российские нацисты открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Лисичанска.

«Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых», – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также ночью российская артиллерия била по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Золотому.

Из-за вражеских обстрелов возгорания произошли в жилых домах Северодонецка и Кременной, а также в двух магазинах в Северодонецке и Рубежном.

Из под завалов домов удалось спасти 6 человек в Кременной и Рубежном благодаря сотрудникам ГСЧС, которые вовремя ликвидировали пожары и разобрали завалы.