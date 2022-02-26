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В Рубежном российская артиллерия убила двух детей и женщину

Вчера, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области при разборе завала рухнувшего после обстрела российской артиллерии дома обнаружили двух погибших детей и женщину. Живыми удалось достать еще одного ребенка.

19 марта в результате обстрела российской армией произошло разрушение жилого дома в Рубежном.
Под завалами оказались люди. На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение ГУ ГСЧС в Луганской области.

Из-под завалов спасатели извлекли двоих детей без признаков жизни, сделали им сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детишек. Позже работники ГСЧС нашли женщину без признаков жизни и ребенка. Ребенка удалось спасти, его состояние удовлетворительное.

Всего сегодня российские нацисты артиллерийскими обстрелами повредили 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.
Погибшие мирные жители в результате обстрелов обнаружены в Северодонецке и Рубежном.



Теги: Военные преступления РФ Рубежное

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