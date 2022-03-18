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Эвакуация из Луганской области на 15 апреля из Кременной, Рубежной, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Попасной

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 15 апреля 2022 года, состоится эвакуация жителей Кременной, Рубежной, Лисичанской, Северодонецкой, Горской громады, Попасной (место сбора изменено).

Как сообщили в Луганской военной администрации, маршруты эвакуации изменены с учетом фактора безопасности.

Также в администрации призывают принимать решение о выезде как можно скорее из-за обострелия ситуации и обстрелов мирных жителей со стороны российских оккупантов.

Места сбора для эвакуации из Луганской области:

Лисичанск:

  • центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

  • центральная площадь;

Северодонецк:

  • городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

  • Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горское:

  • Дом культуры Украины, Гагарина 13а

Попасная:

  • ул. Щербакова, 1а

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.


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