Эвакуация из Луганской области на 15 апреля из Кременной, Рубежной, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Попасной

Эвакуация из Луганской области на 15 апреля из Кременной, Рубежной, Лисичанска, Северодонецка, Горского и ПопаснойСегодня, 09:20
Сегодня, 15 апреля 2022 года, состоится эвакуация жителей Кременной, Рубежной, Лисичанской, Северодонецкой, Горской громады, Попасной (место сбора изменено).
Как сообщили в Луганской военной администрации, маршруты эвакуации изменены с учетом фактора безопасности.
Также в администрации призывают принимать решение о выезде как можно скорее из-за обострелия ситуации и обстрелов мирных жителей со стороны российских оккупантов.
Места сбора для эвакуации из Луганской области:
Лисичанск:
- центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
- КВ. 40 лет Победы, у дома 15
Приволье:
- центральная площадь;
Северодонецк:
- городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
- Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
Горское:
- Дом культуры Украины, Гагарина 13а
Попасная:
- ул. Щербакова, 1а
Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.