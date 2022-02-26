Эвакуация из Луганской области: 8 апреля можно выехать из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Приволья, Попасной и Нижнего

В Луганской области согласованы (если можно так сказать о договоренностях с боевиками) гуманитарные горидоры для выезда из обстреливаемых российской артиллерией городов.

Сегодня ночью три эвакуационных поезда с жителями Луганской и Донецкой областей отправились на запад – железная дорога отремонтирована.

Все три поезда с беженцами, которые оставались на вокзале в Краматорске в результате вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково, около полуночи преодолели оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Они уже направляются в западные регионы Украины.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, сегодня продолжается эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады (в том числе села Нижнее) и Попасной.

По словам Серегй Гайдая, следует принимать решение о выезде как можно скорее. Ситуация очень обострена.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы в Луганской области:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горское:

Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Нижнее

Парковая, 13

Попасная

ул. Первомайская, 42

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

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