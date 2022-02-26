В Луганской области 23 марта эвакуация из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Нижнего и Горского

В Луганской области согласован «гуманитарный коридор»: сегодня, 23 марта состоится эвакуация жителей Рубежного, Северодонецка.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, в области согласован режим тишины с 9:00, но призывает быть осторожными.

По его словам обстрелы со стороны российской армии в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации людей, и это не всегда. По территории области ситуация остается напряженной.

Сегодня из Луганской области будут пытаться вывезти как можно больше людей в Новозолотаревку и железнодорожные вокзалы Донецкой области, а также доставить продукты питания в самые отдаленные населенные пункты Луганской области.

Также планируют вывезти людей из населенного пункта Нижнее Горской громады.

Поэтому согласована эвакуация людей из Рубежного, Северодонецка, Нижнего, Горского, Лисичанска.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы из Луганской области:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горское:

Дом культуры Украины, Гагарина 13а

Нижнее: