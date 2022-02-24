В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения 5 марта - Официально

Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11 часов начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный «зеленый» коридор проложен по маршруту Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириченко.

Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:

– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

– Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193)

Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте.

Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать.