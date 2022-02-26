Эвакуация из Луганской области: в 10:00 и в 11:00 автобусы из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска

Сегодня, 19 марта при соблюдении режима тишины ожидается эвакуация жителей Луганской области автобусами к поездам следующим в безопасные регионы Украины.

Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, автобусы в Луганской области будут в 10:00 и в 11:00 в Северодонецке, Рубежном, Попасной, Лисичанске.

Далее людей везут на поезд в с примерным отправлением со станции в Новозолотаровке – 14:00. Потом – пересадка на эвакуационные поезда в в Донецкой области.

Эвакуация жителей:

Рубежное: Дворец Культуры, Южный, ул. Чехова, 11 в 9:00

Северодонецк: возле городского Дворца культуры в 10:00

Лисичанск: 11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; 10.00 – район РТИ, от памятника "Самолёт"

Приволье: 10:00 – на площади

Попасная: 12:00 от обоих дворцов культуры и школы 1