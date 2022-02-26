» » Эвакуация из Луганской области: в 10:00 и в 11:00 автобусы из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска

Эвакуация из Луганской области: в 10:00 и в 11:00 автобусы из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска

Сегодня, 09:02 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 19 марта при соблюдении режима тишины ожидается эвакуация жителей Луганской области автобусами к поездам следующим в безопасные регионы Украины.

Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, автобусы в Луганской области будут в 10:00 и в 11:00 в Северодонецке, Рубежном, Попасной, Лисичанске.

Далее людей везут на поезд в с примерным отправлением со станции в Новозолотаровке – 14:00. Потом – пересадка на эвакуационные поезда в в Донецкой области.

Эвакуация жителей:

Рубежное: Дворец Культуры, Южный, ул. Чехова, 11 в 9:00

Северодонецк: возле городского Дворца культуры в 10:00

Лисичанск: 11.00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; 10.00 – район РТИ, от памятника "Самолёт"

Приволье: 10:00 – на площади

Попасная: 12:00 от обоих дворцов культуры и школы 1


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:35

Военные преступления РФ: Российская артиллерия убила 4 мирных жителя в Рубежном и Северодонецке

Сегодня, 09:02

Эвакуация из Луганской области: в 10:00 и в 11:00 автобусы из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска

Вчера, 15:39

5 полицейских Луганской области подозреваются в коллаборационной деятельности

Вчера, 15:36

Бывший топ-чиновник фонда госимущества передавал российским военным и боевикам в Луганск информацию про ВСУ

Вчера, 15:03

В Луганской области российская армия обстреляла больницу в Лисичанске и жилые дома в Кременной

Вчера, 11:20

Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

Вчера, 09:44

В Лисичанске работает сеть пунктов гуманитарной помощи - адреса выдачи

Вчера, 09:32

С 24 февраля в Луганской области российские боевики убили 59 мирных граждан

16-03-2022, 21:39

Україна контратакує: ворог втрачає техніку і людей - аналіз ситуації на 16 березня

16-03-2022, 20:31

Военные преступления РФ: Россия сбросила авиабомбу на театр в Мариуполе где прятались сотни людей с детьми

16-03-2022, 12:08

Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области - города без воды, света и газа

16-03-2022, 11:37

Российская армия захватывает в заложники жителей Луганской области и не дает выехать из под обстрелов

Новости Украины:

Сегодня, 09:18

Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

Вчера, 14:02

Поврежденные после обстрела российскими оккупантами жилые дома в Подольском районе Киева - видео

Вчера, 13:55

Ирина Верещук: «Сотрудничество с оккупационным режимом, безусловно, будет иметь уголовные последствия!»

Вчера, 13:50

Лампы Эдисона: свет в стиле ретро

Вчера, 11:20

Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом