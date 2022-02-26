Эвакуация из Луганской области: 1 апреля обещают «гуманитарные коридоры» из Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного

Эвакуация из Луганской области: 1 апреля обещают «гуманитарные коридоры» из Попасной, Горского, Нижнего, РубежногоСегодня, 09:37
В Луганской области на 1 апреля согласовали открытие пяти «гуманитарных коридоров», но «режима тишины» россияне не соблюдают. Эвакуация запланирована из шести городов и сел.
1 апреля запланировано открытие пяти «гуманитарных коридоров» в Луганской области. Эвакуацию организуют из шести городов и сел.
«Однако, мы все еще ожидаем «режим тишины». Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее.
Ситуация очень обострена. Добираться до отдаленных населенных пунктов автобусам и автомобилям с продуктами питания становится все опаснее. Из Северодонецка и Лисичанска желающих обезопасить себя каждый день очень много. Даже те, кто еще неделю назад сомневался, пообщались со уже выехавшими знакомыми, и тоже решили присоединиться к ним», – подчеркнул начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.
Маршруты для эвакуации из Луганской области:
- Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное;
- Бахмут – Лисичанск – Горное – Нижнее;
- Бахмут – Лисичанск – Северодонецк;
- Бахмут – Попасная;
- Бахмут – Лисичанск.
52 человека сегодня уже удалось эвакуировать из Кременной. Они двинутся к поездам в Славянске.
Места сбора для организованного выезда из Луганской области на железнодорожные вокзалы:
Лисичанск:
- центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
- КВ. 40 лет Победы, у дома 15
Приволье:
- центральная площадь;
Северодонецк:
- городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
- Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
Горское:
- Дом культуры Украины. Гагарина 13а
Нижнее
- Парковая, 13
Попасная
- ул. Первомайская, 42