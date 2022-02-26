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Эвакуация из Луганской области: 1 апреля обещают «гуманитарные коридоры» из Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на 1 апреля согласовали открытие пяти «гуманитарных коридоров», но «режима тишины» россияне не соблюдают. Эвакуация запланирована из шести городов и сел.

1 апреля запланировано открытие пяти «гуманитарных коридоров» в Луганской области. Эвакуацию организуют из шести городов и сел.

«Однако, мы все еще ожидаем «режим тишины». Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее.

Ситуация очень обострена. Добираться до отдаленных населенных пунктов автобусам и автомобилям с продуктами питания становится все опаснее. Из Северодонецка и Лисичанска желающих обезопасить себя каждый день очень много. Даже те, кто еще неделю назад сомневался, пообщались со уже выехавшими знакомыми, и тоже решили присоединиться к ним», – подчеркнул начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Маршруты для эвакуации из Луганской области:

  • Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное;
  • Бахмут – Лисичанск – Горное – Нижнее;
  • Бахмут – Лисичанск – Северодонецк;
  • Бахмут – Попасная;
  • Бахмут – Лисичанск.

52 человека сегодня уже удалось эвакуировать из Кременной. Они двинутся к поездам в Славянске.

Места сбора для организованного выезда из Луганской области на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск:

  • центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

  • центральная площадь;

Северодонецк:

  • городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

  • Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горское:

  • Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Нижнее

  • Парковая, 13

Попасная

  • ул. Первомайская, 42


Теги: эвакуация

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