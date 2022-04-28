За сутки 4 человека убиты российской армией в Луганской области, разрушена больница и десятки домов

За 27 апреля российская армия 29 раз обстреливала дома мирных жителей в Луганской области. Российские нацисты используют против мирных жителей авиация, ГРАДы, артиллерия и минометы оружие.

«По 10 раз российские войска обстреливали Попасную и Лисичанск, четыре но очень долго – Горскую громаду.

Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной, – сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. – В Горском вчера утром погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел скрыться от огня россиян, в Северодонецке – 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – два человека. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести».

В Северодонецке российские нацисты нанесли артиллерийский удар по городской больнице. В результате обстрела в Северодонецкой больнице повреждены три этажа.

На одном из них произошло прямое попадание снаряда в палату. Находившаяся женщина погибла на месте.

Также, отмечает Сергей Гайдай, на территории медучреждения повреждены котельная и складские помещения. После обстрелов в больнице исчезли свет и вода.

В Луганской области оставалось всего две больницы, где оказывается помощь пострадавшему населению – в Северодонецке и Лисичанске. Теперь осталась только Лисичанская больница.