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В Лисичанске во время обстрела погиб волонтер, его жена - в реанимации

Сегодня, 09:35 citynews.net.ua | Напечатать

15 апреля в Лисичанске под обстрел попали супруги волонтеров. Мужчина погиб, женщина в реанимации.

Как сообщил клава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, волонтеры попали под обстрел в одном из отдаленных районов Лисичанска, где они доставляли гуманитарную помощь людям, страдающим от обстрелов россиской армией.

Супруги с первых дней войны волонтерили и доставляли гуммопомощь лисичанам.

Всего за 15 апреля и ночь 16 апреля в Луганской области погибли два человека, троим раненым оказана медицинская помощь, перебиты газопроводы в Северодонецке и Лисичанске

Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.

«Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины – их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь оказана своевременно, – подчеркнул Сергей Гайдай.

В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько потребуется времени для ремонта специалисты выяснят утром. Также начнется восстановление поврежденного днем ​​водопровода. Пока город без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.


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