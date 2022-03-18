Эвакуация из Луганской области на 16 апреля: Автобусы из Попасной, Горского, Лисичанска, Северодонецка, Рубежного

Сегодня, 16 апреля, эвакуация из Луганской области организована по пяти направлениям – Попасная, Горское, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. Автобусы уже в местах сборов или на пути к ним.

«Несколько дней подряд мы получаем сообщение из Киева: «Гуманитарные коридоры» в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск». Но все равно рискуем, и даже несмотря на отсутствие «режима тишины», вывозим людей. И будем вывозить, пока останутся шансы на спасение. Выезд из Кременной со стороны Рубежного заблокирован россиянами давно, поэтому эвакуация там происходит по другим маршрутам, – говорит начальник областной военной администрации Сергей Гайдай. – Пока есть возможность уехать – эвакуируйтесь! Не допустите ситуации как в Рубежном, где люди стали живым щитом россиян. Значительная часть рубежан не успела своевременно выбраться даже зная, что враг подходил к городу. И теперь тысячи людей в заложниках – без еды, воды и постоянного страха. Жизнь дороже – уезжайте, обезопасьте себя, детей и родителей. Автобусы вас ждут».

Места сборов для эвакуации из Луганской области: