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Эвакуация из Луганской области на 16 апреля: Автобусы из Попасной, Горского, Лисичанска, Северодонецка, Рубежного

Сегодня, 09:22 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 16 апреля, эвакуация из Луганской области организована по пяти направлениям – Попасная, Горское, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. Автобусы уже в местах сборов или на пути к ним.
«Несколько дней подряд мы получаем сообщение из Киева: «Гуманитарные коридоры» в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск». Но все равно рискуем, и даже несмотря на отсутствие «режима тишины», вывозим людей. И будем вывозить, пока останутся шансы на спасение. Выезд из Кременной со стороны Рубежного заблокирован россиянами давно, поэтому эвакуация там происходит по другим маршрутам, – говорит начальник областной военной администрации Сергей Гайдай. – Пока есть возможность уехать – эвакуируйтесь! Не допустите ситуации как в Рубежном, где люди стали живым щитом россиян. Значительная часть рубежан не успела своевременно выбраться даже зная, что враг подходил к городу. И теперь тысячи людей в заложниках – без еды, воды и постоянного страха. Жизнь дороже – уезжайте, обезопасьте себя, детей и родителей. Автобусы вас ждут».

Места сборов для эвакуации из Луганской области:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

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