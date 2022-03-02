Волонтерам удалось вывезти из-под обстрела 115 жителей Лисичанска и 107 из Кременной

Еще 115 жителей Лисичанска выбрали жизнь в безопасности - волонтеры в других городах уже ожидают их прибытия. Об этом сообщил Сергей Гайдай.

Эвакуация жителей Луганской области осложняется ежедневно из-за безумного количества обстрелов со стороны российских оккупантов. Бомбоубежища расположены по всей территории населенных пунктов. И путь от каждого из них к автобусам по своему полон опасности.

Тем не менее в городах Луганской области патрульные продолжают искать и подвозить людей, которые из-за отсутствия коммуникаций могут и не знать, что можно уехать, да еще бесплатно.

«Доставляют к местам собрания пожилых и маломобильных. Сегодня на железнодорожные вокзалы направляются 75 жителей Лисичанска, еще 40 выехали утром в Днепр. Волонтеры уже ожидают их прибытия. Эвакуация в Луганской области продолжается», – проинформировал Сергей Гайдай, начальник областной военной администрации.

Также сегодня эвакуированы 107 жителей Кременной без «гуманитарнго коридора».

Кременная является тем исключением, когда «гуманитарный коридор» не объявлен, а эвакуировать людей есть возможность. И местные жители охотно ею пользуются, понимая, что опасность близка.

Прибавилось желающих уехать и после разрушения россиянами 11 домов – это произошло позавчера. Людям негде жить. А «русский мир», как мы все увидели, жилья не дает – только отнимает.