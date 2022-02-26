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Сегодня из Луганской области удалось вывезти около 650 жителей обстреливаемых российскими боевиками городов

Сегодня, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

Почти 650 жителей Луганской области из-под обстрелов российских боевиков эвакуированы сегодня в западные области Украины.

«Относительное соблюдение «режима тишины» со стороны России позволило вывезти людей даже оттуда, куда трудно было доехать в самые тихие часы марта. Около 80 человек удалось эвакуировать из Горской громады. Поселок Нижний страдал от градов России и остался без инфраструктуры одним из первых в Луганской области, - сообщил глава области Сергей Гайдай. – Во второй раз подряд забрали 50 человек из почти окруженной Кременной.

Из-за постоянных утренних обстрелов под вопросом был «коридор» из Лисичанска, однако 160 местных жителей уже ожидают поезда Донецкой области.

98 человек из Северодонецка отправляются на дизели из Новозолотаревки, еще 150 автобусом отправились в Донецкую область. Одними из первых мы спасли 80 жителей Рубежного. Позже вывезли оттуда еще 20 желающих».

Глава областной военной администрации добавил, что многие, благодаря «гуманитарному коридору», воспользовались возможностью выехать на собственных автомобилях.


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