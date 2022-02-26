Из Луганской и Донецкой области рекомендуют уезжать мирным жителям - через 3 дня массированное наступление российских войск

Вчера в Луганской области зафиксирован 81 обстрел из артиллерии и минометов по гражданским целям. Сегодня днем российские боевики обстреляли Северодонецк - прямо сейчас горят 10 жилых домов и торговый центр.

«Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Огнем охвачены сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта.

«Русский мир» уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будут уведомлены отдельно», – отметил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Вицепремьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

По данным военной администрации в городах Лисичанск и Северодонецк осталось примерно по 20-30 тысяч мирных жителей. Ежедневно курсируют эвакуационные поезда, к которым из-под обстрелов автобусами привозят желающих выехать в Украину.

Но сколько смогут вывозить людей - неизвестно, так как железнодорожное полотно может быть разрушено в любой момент.

По данным Генштаба Украины в ближайшие несколько дней может начаться массированное наступление российских нацистов в Луганской и Донецкой областей для захвата оставшихся под контролем Украины населенных пунктов.

Уже сейчас российскими ордами захвачено 60% города Рубежное, уличные бои ведутся в Попасной.

Жизнь мирных граждан Украины не имеет ценности для российского нацизма. Под выдуманными предлогами они в первую очередь атакуют русскоязычное население Украины. Пример Харькова и Мариуполя, уничтожаемых российскими ракетами и авиабомбами служит тому доказательством.