Военные преступления РФ: Северодонецкие спасатели разбирают завалы с пострадавшими от артобстрела людьми

Российские военные обстреляли из артиллерии Северодонецк - снаряды попали в верхние этажи домов. Сейчас спасатели тушат пожар и достают пострадавших из-под завалов.

Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, людей эвакуируют в безопасные места, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В результате сегодняшних обстрелов в Северодонецке произошли обвалы в многоэтажных домах, подверглись разрушению сразу по несколько этажей и подъездов.

Обстрелы не утихают! Находитесь в укрытиях!