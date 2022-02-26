В Рубежном из-за российского обстрела трое детей заблокированы в подвале дома

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Рубежное в Луганской области.

Как сообщили в военно-гражданской администрации, в Рубежном российские военные обстреляли из артиллерии частный сектор.

В результате попадания снарядов в в частный жилой дом, по предварительной информации, в подвале могут быть заблокированы трое детей. Из-за постоянных обстрелов спасатели пока не могут добраться до места.

Также в Рубежном русские войска обстреляли общеобразовательную школу, из-за чего загорелась крыша заведения. В подвале, вероятно, находятся люди.

Сейчас городе горят более 10 домов. Обстрелы не утихают. Спасатели ждут «тишины» и немедленно отправятся людям на помощь.