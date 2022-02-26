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Россия обстреляла Северодонецк - 5 домов разрушено, найдено 7 пострадавших

Сегодня, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

Россияне в очередной раз ударили по Северодонецку в Луганской области, 5 домов разрушены, найдено 7 пострадавших, завалы еще разбирают.

Пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии. Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели.

В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них ранены. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются», - сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Еще один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.

В Лисичанске после прилетов от армии России произошло возгорание нескольких домов. Спасатели пытаются ликвидировать пламя и спасти жителей.

  



Теги: Военные преступления РФ Северодонецк Лисичанск

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