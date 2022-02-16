Луганская область: в Золотом горят десятки домов, Сватово - под обстрелом

По состоянию на 15.30 1 марта 2022 года Луганская область находится под обстрелами.

В поселке Золотое повреждены обстрелом российской артиллерии 20 жилых домов.

Спасатели 44 государственной пожарно-спасательной части на пожарной автоцистерне в составе 5 человек личного состава выехали на возгорание 2-х домов, которые произошли после обстрела, но пожар не ликвидирован в связи с обстрелами. Пострадавших нет.

Также российские военные обстреливают город Сватово идет обстрел.

Информации о пожарах, разрушениях и пострадавших пока нет.