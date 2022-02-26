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В Луганской области погибли двое волонтеров, тысячи граждан бегут от «русского мира»

Вчера, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области российская армия уже более восьми часов подряд обстреливает Горское и прилегающие села из артиллерии, минометов и бомбит авиабомбами.

За выходные из Лисичанска, Кременной, Попасной, Северодонецка и Рубежного выехали тысячи жителей Луганской области. Несмотря на постоянное нарушение российским террористами - а назвать убийц женщин и детей армией мы не можем, договоренность о прекращении огня, люди выезжают в Украину не желая становиться частью так называемого "русского мира" и жить в оккупации с бандами убийц и насильников.

«Вчера жители Горского из-за плотного огня российской армии уехать не смогли. Сегодня уже более 100 жителей Тошковки и Ивановки в автобусах ждут безопасную возможность эвакуироваться. Но враг не дает, не соблюдая режим тишины, – проинформировал начальник областной военной администрации Сергей Гайдай. – Обстрелы из «тяжелого» вооружения не утихают с 01:20 до сих пор по всей территории Горской громады. Трижды за ночь залетали по два самолета. Дважды нанесены удары по Горскому и Золотому, еще раз – по Попасной. Также вчера, 3 апреля, во время минометного обстрела в Новодружеске погибли два волонтера. 

«Волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память», – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из-за российского вторжения за минувшие сутки в Луганской области произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке, пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

 

Относительно ситуации в безопасности Сергей Гайдай отметил, что за сутки на В Луганской области отбиты семь атак российской армии и террористов, уничтожены две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат.

В течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку: уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолета и крылатую ракету противника.



Теги: Военные преступления РФ

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