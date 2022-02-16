В Луганской области российская армия обстреливает Горское из артиллерии и танков

Глава Луганской военной администрации проинформировал о текущей ситуации на территории Горской громады.

По его словам все города и деревни Горской громады обстреляны российской армией из тяжелого вооружения.

В нарушение всех законов войны и международного гуманитарного права, российская армия применяет по гражданским целям системы залповой реактивной артиллерии Град и Смерч, а также ведет огонь по жилым домам из танков.

В Горском повреждены многие инфраструктурные объекты.

После российских обстрелов многоэтажки в Светличном выгорели дотла.

Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление российскому вторжению, защищая жителей области от оккупации.