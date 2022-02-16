В Луганской области российская армия обстреливает Горское из артиллерии и танков

В Луганской области российская армия обстреливает Горское из артиллерии и танковСегодня, 09:58
Глава Луганской военной администрации проинформировал о текущей ситуации на территории Горской громады.
По его словам все города и деревни Горской громады обстреляны российской армией из тяжелого вооружения.
В нарушение всех законов войны и международного гуманитарного права, российская армия применяет по гражданским целям системы залповой реактивной артиллерии Град и Смерч, а также ведет огонь по жилым домам из танков.
В Горском повреждены многие инфраструктурные объекты.
После российских обстрелов многоэтажки в Светличном выгорели дотла.
Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление российскому вторжению, защищая жителей области от оккупации.