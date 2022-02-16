Военная ситуация в Луганской области: Нижнее разрушено, поселки без электроэнергии и газа

Российские оккупанты не останавливаются перед совершением любых военных преступлений. В Луганской области им удалось захватить рад населенных пунктов. расположенных на линии разграничения и продвинуться к административному центру.

Перед захватом села и городки российская артиллерия превращает практически в руины.

Луганская область продолжает держать оборону, самая сложная ситуация сейчас на территории Горной общины – там русская армия обстреляла почти все населенные пункты.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, на утро 28 февраля, область держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горской громаде. А именно, в Золотом и горском, в селах.

Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Село Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная.

Сейчас в Луганской области обесточено 206 подстанций, 17 515 домов без электроэнергии.

В то же время Гайдай подчеркнул, что украинская армия дает достойный отпор российскому вторжению в область – в больших населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура.

Как мы сообщали ранее, перед захватом города Счастье российская артиллерия разрушила или повредила 80% зданий в городе.

Также перед захватом была практически уничтожена артиллерией и российскими авианалетами Станица Луганская.