В Луганской области удалось эвакуировать 200 жителей Рубежного и Тошковки

Почти 200 человек эвакуированы 26 марта из Рубежного и Тошковки, где мирные жители пытаются выбраться из под обстреливаемых российскими нацистами городов.

«В течение нескольких дней мы готовили «гуманитарный коридор» на субботу, 26 марта. Провели переговоры на самом высоком уровне, подготовили железнодорожный и автотранспорт, в места сборов пришли желающие уехать.

Однако в некоторых населенных пунктах эвакуация опасна для жизни. Откуда возможно людей вывозим. Так, уже спасли 40 жителей Тошковки, 100 – Рубежного, направляющихся к поездам. Еще 40 рубежан выехали из города на собственных автомобилях», – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.