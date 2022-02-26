Эвакуация из Луганской области: 25 марта автобусы из Кременной. Северодонецка. Рубежного, Горского, Приволья

25 марта из городов Луганской области отправится очередной эвакуационный поезд для пересадки на составы, следующие в западные области Украины.

К поезду организован подвоз жителей городов: Северодонецк, Лисичанск, Горское, Кременная, Приволье, Рубежное.

Патрульные в этих городах задействованы в организации подвоза людей из укрытий к месту сбора. Просьба волонтеров также присоединиться к подвозу.

Места организованного сбора для эвакуации из Луганской области:

Северодонецк

10:00 ДК Строителей

Рубежное

9:00 ДК, Южный, Чехова, 11

Лисичанск

Часть ГСЧС

Приволье

10:00 на площади

Кременная

8:00 Предварительная запись по телефону: 050 615 37 41

Горское

10:00 ДК «Украина»

Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке - 14:00

Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.