Эвакуация из Луганской области: 25 марта автобусы из Кременной. Северодонецка. Рубежного, Горского, Приволья

Эвакуация из Луганской области: 25 марта автобусы из Кременной. Северодонецка. Рубежного, Горского, ПривольяСегодня, 08:51
25 марта из городов Луганской области отправится очередной эвакуационный поезд для пересадки на составы, следующие в западные области Украины.
К поезду организован подвоз жителей городов: Северодонецк, Лисичанск, Горское, Кременная, Приволье, Рубежное.
Патрульные в этих городах задействованы в организации подвоза людей из укрытий к месту сбора. Просьба волонтеров также присоединиться к подвозу.
Места организованного сбора для эвакуации из Луганской области:
Северодонецк
- 10:00 ДК Строителей
Рубежное
- 9:00 ДК, Южный, Чехова, 11
Лисичанск
- Часть ГСЧС
Приволье
- 10:00 на площади
Кременная
- 8:00 Предварительная запись по телефону: 050 615 37 41
Горское
- 10:00 ДК «Украина»
Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке - 14:00
Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.