Эвакуация из Луганской области: 21 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка и Приволья

Эвакуация из Луганской области: 21 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка и ПривольяСегодня, 09:34
21 марта планируется эвакуация жителей Луганской области автобусами на железнодорожную станцию Новозолотаревка. Ориентировочное время отправления поезда – 14:00.
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
Лисичанск:
- центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
- кв. «40 лет победы» у дома №15;
Приволье:
- центральная площадь;
Северодонецк:
- 11:00 – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28.
По возможности будет произведена эвакуация из других населенных пунктов. Следите за сообщениями.
Расписание поездов для эвакуации с ж/д станций Донецкой области на 21 марта.
Станция Славянск:
- – поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;
- – поезд № 271/270 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);
- – поезд № 273/272 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);
- – поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск) – время отправления уточняется;
- – поезд № 142/141 Лозовая – Львов (время отправления уточняется).