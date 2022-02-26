Эвакуация из Луганской области: 21 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка и Приволья

21 марта планируется эвакуация жителей Луганской области автобусами на железнодорожную станцию ​​Новозолотаревка. Ориентировочное время отправления поезда – 14:00.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

кв. «40 лет победы» у дома №15;

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

11:00 – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28.

По возможности будет произведена эвакуация из других населенных пунктов. Следите за сообщениями.

Расписание поездов для эвакуации с ж/д станций Донецкой области на 21 марта.

Станция Славянск: