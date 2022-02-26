Эвакуация из Луганской области: 24 марта сбор у автобусов в Рубежном, Северодонецке, Приволье и Камышевахе

24 марта из Луганской области отправится очередной эвакуационный поезд от станция Новозолотаревка. Жителей Северодонецка, Рубежного. Приволья и Камышевахе к нему доставят автобусами.

Ориентировочное время отправления поезда со станции в Новозолотаревке в Донецкую область, с последующей пересадкой на эвакуационные составы в направлении западных областей Украины – 14:00.

Места сбора для эвакуации на автобусах в Луганской области на 24 марта:

Северодонецк

10:00 ПК Строителей

Рубежное

9:00 ПК, Южный, Чехова, 11

Приволье

10:00 на площади

Камышеваха

12:00 по записи 0674070021 (Анна).

Возможны изменения. Следите за сообщениями.