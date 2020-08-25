Через год после выборов луганская прокуратура нашла кого обвинить в подкупе избирателей от имени Шахова

Лисичанской прокуратурой Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Лисичанска по факту предложения и предоставления избирателям неправомерной выгоды, сопровождающейся предвыборной агитацией, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК Украины).

По данным следствия, летом 2019 обвиняемая в составе группы лиц с целью получения отдельным кандидатом большего количества голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, осуществляла незаконную агитацию под видом оказания благотворительной помощи на территории одномандатного избирательного округа № 107.

За голосование за конкретного кандидата на выборах избирателям предлагали и выдавали денежные средства в сумме 100 гривен, а также сахар в мешках, на которых в виде текста и изображения содержалась информация агитационного характера с упоминанием конкретного кандидата в народные депутаты Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, год назад, на досрочных выборах в Верховную Раду практически во всех городах Луганской области раздавали сахар от имени кандидата в народные депутаты Сергея Шахова с одноименным фондом. Тем не менее, даже год спустя полиция и прокуратура в Луганской области не в состоянии расследовать подкуп избирателей и довести до суда дело в отношении реального организатора подкупа.