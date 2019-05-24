В Луганской области от имени нардепа Шахова подкупают избирателей. Под присмотром полиции?Сегодня, 14:41
Полиция Луганщины продолжает регистрировать сообщения о возможном нарушении избирательного законодательства. При этом "возможное нарушение" происходило под наблюдением той же самой полиции.
Как сообщил северодонецкий журналист Алексей Светиков, людям раздают пакеты с сахаром, на пакетах фамилии будущих кандидатов в одномандатных округах и надпись «Луганщина Наш край Команда Сергея Шахова».
В Северодонецке (ОИО-106) раздают сахар от имени Юрия Фурмана, в Лисичанске (ОИО-107) – Александра Сухова, в Рубежном (ОИО-112) – Сергея Вельможного, в Кременском районе (ОИО-113) – Александра Лукашова.
Пресс-служба полиции в Луганской области подтвердила, что 25 мая поступило 2 сообщения от граждан о возможном подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.
Несмотря на то, что полицейские заняты проверкой информации о "возможном нарушении", наблюдатели ЛОО КИУ сообщили, что при раздаче сахара возле завода «Пролетарий» в Лисичанске присутствовали трое полицейских.
Фото: 1 Полоса