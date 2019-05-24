» » В Луганской области от имени нардепа Шахова подкупают избирателей. Под присмотром полиции?

В Луганской области от имени нардепа Шахова подкупают избирателей. Под присмотром полиции?

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области от имени нардепа Шахова подкупают избирателей. Под присмотром полиции?Полиция Луганщины продолжает регистрировать сообщения о возможном нарушении избирательного законодательства. При этом "возможное нарушение" происходило под наблюдением той же самой полиции.

Как сообщил северодонецкий журналист Алексей Светиков, людям раздают пакеты с сахаром, на пакетах фамилии будущих кандидатов в одномандатных округах и надпись «Луганщина Наш край Команда Сергея Шахова».

В Северодонецке (ОИО-106) раздают сахар от имени Юрия Фурмана, в Лисичанске (ОИО-107) – Александра Сухова, в Рубежном (ОИО-112) – Сергея Вельможного, в Кременском районе (ОИО-113) – Александра Лукашова. 

Пресс-служба полиции в Луганской области подтвердила, что 25 мая поступило 2 сообщения от граждан о возможном подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.

Несмотря на то, что полицейские заняты проверкой информации о "возможном нарушении", наблюдатели ЛОО КИУ сообщили, что при раздаче сахара возле завода «Пролетарий» в Лисичанске присутствовали трое полицейских. 

Фото: 1 Полоса


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:44

В Донецкой области десятки городов и поселков остались без водоснабжения

Сегодня, 16:20

В Украине ожидают рекордный урожай зерновых. Или не ожидают

Сегодня, 15:41

Верховну Раду закликали розглянути законопроекти щодо виплати пенсій переселенцям

Сегодня, 14:41

В Луганской области от имени нардепа Шахова подкупают избирателей. Под присмотром полиции?

Сегодня, 13:51

Задержанной в Луганской области женщине за 1 грамм наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 12:19

Россия не собирается отпускать украинских моряков

Сегодня, 09:32

В Луганской области без воды остались оккупированные Ровеньки и Володарск

Сегодня, 09:12

25-26 мая в Луганской области без электроэнергии остались более 5 тысяч абонентов

Сегодня, 08:57

26 мая российские террористы обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области

Вчера, 20:23

В Ровно полиция запугала 16-летнюю девушку выразившую протест Зеленскому

25-05-2019, 14:37

Морской трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков

24-05-2019, 18:48

В ОРДЛО ведут проверку боеспособности войск боевиков

Новости Украины:

Сегодня, 18:17

31 мая Труханову предъявят измененное обвинение в одесском суде

Сегодня, 16:50

В Черновцах задержали пограничного инспектора на взятке в 1500 долларов

Сегодня, 14:50

На одесских предпринимателей решили повесить огромные штрафы?

Сегодня, 13:20

В Одессе бунтуют заключенные исправительной колонии №51

Сегодня, 11:35

В Киевской синагоге ищут бомбу - эвакуированы прихожане

Сегодня, 09:04

В ОРДО мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона

24-05-2019, 18:56

ГПУ: Мангер не прошел полиграф по требованию суда

24-05-2019, 18:53

В Киеве состоится чемпионат мира по хоккею в категории U-20

24-05-2019, 17:56

В Краматорске создадут клубы по обучению рыболовству

24-05-2019, 16:37

Партия Порошенко сменила название перед выборами

24-05-2019, 15:19

Епифаний выступил с заявлением по итогам синода

24-05-2019, 13:58

НБУ обжаловал два решения суда по ПриватБанку

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 