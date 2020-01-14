В Луганской области полиция провела 23 обыска в рамках дела о подкупе избирателей

23 обыска провела полиция Луганской области в рамках уголовного производства о подкупе избирателей во время выборов в Верховную Раду летом 2019 года.

Во время выборов в Верховную Раду Украины полиция ежедневно фиксировала в Луганской области факты подкупа избирателей.

Как минимум в городах Северодонецк, лисичанск, Кременная, Сватов от имени благотворительного фонда Сергея Шахова раздавался сахар. От имени кандидата в народные депутаты Владимира Струка - раздавали очки пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, обыски прошли у лиц, которых подозревают в распространении и передаче денег избирателям за голосование за одного из кандидатов в нардепы.

Следствие считает, что лица, приближенные к кандидату, в качестве региональных представителей благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Те, в свою очередь, непосредственно подкупали избирателей, передавая им около 100 грн за голос.

Во время обысков изъяты черновые записи, списки якобы причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

В данный момент назначено проведение экспертиз.

Решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.