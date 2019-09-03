Депутаты Северодонецкого горсовета просят наказать Шахова и его команду за подкуп избирателей

На заседании 70-й (внеочередной) сессии, которое состоялось 9 сентября депутаты Северодонецкого горсовета приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Генеральному прокурору.

В своем обращении депутаты указали на бездействие полиции и прокуратуры в Луганской области по факту расследования многочисленных фактов подкупа избирателей от имени народного депутата Сергея Шахова и бывших кандидатов, а сейчас — народных депутатов из его одноименной команды.

Спустя несколько месяцев и, несмотря на задокументированные факты подкупа, полиция Луганской области не предприняла сколько-нибудь значимых действий в расследование нарушения законов Украины.

Текст обращения :

Звернення

до Президента України, Голови Верховної Ради України, Генерального прокурора України

щодо необхідності притягнути до відповідальності осіб, винних в організації підкупу виборців

Шановний пане Президенте

Шановний Голово Верховної Ради

Шановний Генеральний Прокуроре України

Депутати Сєвєродонецької міської ради звертаються до Вас з приводу подій під час виборчої кампанії з виборів народних депутатів України, яка в Луганській обласні була спотворена масовим підкупом виборців, організованим так званою командою Шахова.

Як повідомляли спостерігачі ОПОРИ, в останній декаді травня мешканці Луганської області масово отримували «благодійну допомогу» у вигляді мішків із цукром. Маркування мішків із цукром різнилося у залежності від ареалу їх розповсюдження. Так, у населених пунктах, що входять до складу 114-го територіального виборчого округу, цукор роздавався у мішках з написом «Луганщина – наш край. Всегда Ваш Сергей Шахов. Сахар 5 кг». В 113-му виборчому округу на мішках з цукром була напис «Мир нашому краю. Лукашев А.А. Команда Сергея Шахова. Сахар 5 кг». В 112-му територіальному виборчому окрузі були білі мішки з синіми написами «Луганщина – наш край. Вельможный С.А. Команда Сергея Шахова. Сахар 5 кг». В в 107-му окрузі напис був «Луганщина – наш край. Сухов А.С. Команда Сергея Шахова. Сахар 5 кг». В 106-му окрузі - «Луганщина – наш край. Фурман Ю.А. Команда Сергея Шахова. Сахар 5 кг». Разом з цукром надавалися випуски газети «Наш край», кожен з яких був присвячений особі, зазначеній на мішку з цукром, і в газеті зазначалося, що ця особа є кандидатом в народні депутати від цієї партії

П’ять осіб, які були вказані на мішках з цукром, в подальшому й були зареєстровані кандидатами в народні депутати у відповідних округах. Незважаючи на те, що поліція порушила два кримінальні провадження, передвиборча роздача цукру продовжувалася на протязі усієї виборчої кампанії. Так, 29 травня цукор роздавався з машини у місті Креміна (113 територіальний виборчий округ), 30 травня – у місті Гірське (112 округ). Повідомлення про це були зареєстровані в поліції. В подальшому цукор роздавався індивідуально, не з машин, а в квартирах, і документувати такі випадки спостерігачам стало неможливо.

З початку липня т.з. команда Шахова здійснювала непрямий підкуп шляхом роздачі «соціальних карт». Це пластикові карти, які імітували банківські карти, і містили прізвище кандидата в народні депутати в відповідному окрузі: Юрія Фурмана в ТВО-106, Олександра Сухова в ТВО-107, Сергія Вельможного в ТВО-112 тощо. Виборцям, які отримували такі картки, повідомляли, що саме вони зможуть отримати по ним після виборів. В місті Рубіжне виборцям казали, що за цими картками вони отримають благодійну допомогу вартістю в 300 грн., в Гірському - 1300 грн. В Сєвєродонецьку вартість «заохочення» не уточнювалась. Але в усіх випадках виборець мав прийти до виборчого штабу кандидата до дня голосування - щоб «активувати» карту.

Нарешті, 19-20 липня відбувалася роздача виборцям готівки по 100 грн. на людину.

Підкуп виборців був побудований за принципом мережевого маркетингу, його здійснювали десятники та сотники, які отримували за цю роботу зарплатню. Для організації підкупу використовувалися списки, які складалися на протязі тривалого часу. Така технологія підкупу є досить ефективною, за даними опитувань ГО «Інститут «Європейська слобода» рейтинг Олександра Сухова (ТВО-107) з кінця квітня 2019 року до початку липня 2019 року виріс з 1,5% до 17,4%, рейтинг Сергія Вельможного у цей же час виріс з 5,7% до 19,1%.

Як наслідок, 4 з 5 кандидатів від т.з. «команди Шахова» стали народними депутатами.

Не зважаючи на кілька порушених кримінальних справ, поліція не змогла чи не захотіла перешкодити такому протизаконному, побудованому на масовому підкупі виборців, проведенню виборчої кампанії на Луганщині.

Тож депутати Сєвєродонецької міської ради просять Вас, шановні Президенте, Голово Верховної Ради та Генеральний Прокуроре, взяти під особистий контроль розслідування фактів систематичного підкупу виборців в Луганській області під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року. Якщо кримінальні провадження були закриті – поновити їх. При наявності підстав закликаємо через суд скасувати рішення про реєстрацію народних депутатів Олександра Сухова (ОВО-107), Сергія Вельможного (ОВО-112), Олександра Лукашева (ОВО-113), Сергія Шахова (ОВО-114).

Вибори в Україні мають відбуватися за європейськими стандартами, а не за принципом, хто підкупить більше виборців.

Особи, які винні в організації та здійсненні підкупу виборців, мають нести кримінальну відповідальність.