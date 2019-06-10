Сепаратист безнаказанно подкупает избирателей на украинской территории Луганской области

В Луганской области при полном бездействии полиции, СБУ и судов продолжается подкуп избирателей. Вслед за Шаховым активизировался еще один кандидат в народные депутаты.

Баллотирующийся по 113 округу Владимир Струк прекрасно знаком жителям Луганска и области - во время захвата власти террористами в 2014 году он всеми способами поддерживал незаконные бандформирования при этом будучи народным депутатом Украины. Также он участвовал во время оглашения незаконного референдума в Луганской области, организовывал и вооружал отряды боевиков.

После 2014 года он некоторое время скрывался в оккупированном Крыму, но не позднее 2017 года вернулся в Украину и сразу начал подготовку к возможным выборам. При этом ни у полиции Луганской области, ни у СБУ почему-то до сих пор не возникает вопросов о его деятельности в 2014 году и после возвращения в Украину.

Сначала он устанавливал бюветы в Старобельске и Сватово при поддержке местных чиновников, а затем перешел на откровенный подкуп избирателей.

Сегодня жители Кременной сообщают о раздаче пенсионерам очков для зрения от его имени. При этом, формально являясь самовыдвиженцем, Владимир Струк использует символику и лозунги партии Медведчука. Фото: [https://www.facebook.com/mark.spirin.3/]Евгений Спирин[/leech]