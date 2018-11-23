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Россияне захватили украинские корабли - Порошенко собирает РНБО и обратился в СБ ООН - хроника конфликта

Вчера, 23:36 citynews.net.ua | Напечатать

Россияне захватили украинские корабли - Порошенко собирает РНБО и обратился в СБ ООН - хроника конфликта

26.11.2018 в 0:04

В результате атаки российских военных на украинские катера на Азовском море в плен попали более 20 моряков. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Не менее шести раненых, больше двух десятков военнопленных", - написал он на своей странице в Facebook.

25.11.2018 в 23:30

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении военного положения в Украине из-за ситуации в Азовском море. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Решение о заседании СНБО было принято во время встречи Военного кабинета, инициированного президентом. Заседание Совета нацбезопасности состоится в полночь. 

25.11.2018 в 22:20

По информации пресс-центра ВМС Украины, российские военные захватили корабли Бердянск и Яны Капу. в настоящее время вопрежденные суда  взяты на буксир.  Судно Никополь заблокировано и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения.

25.11.2018 в 21:17

В Киеве Президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Ради Національної безпеки і оборони. Возможна эскалация на фронте и атаки со стороны РФ.

Также в связи с агрессией РФ в Керченском проливе, Украина в срочном порядке обращается в Совет Европы ООН. Об этом в Twitter сообщил постпред Украины в США Владимир Ельченко.

25.11.2018 в 20:58

Россия захватила три корабля ВМС Украины. Россия взяла на абордаж захватила три корабля ВМС Украины. По оперативной информации пресс-центра ВМС Украины, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряков.

25.11.2018 в 20:33

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение - об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

***

Против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива россияне применили оружие, есть раненый.

Об этом вечером 25 ноября сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого  россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

Россияне атаковали украинские суда в Керченском проливе. Российский корабль протаранил украинский буксир.


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