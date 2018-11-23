» » СНБО рассмотрит введение военного положения в Украине

СНБО рассмотрит введение военного положения в Украине

Вчера, 23:35 citynews.net.ua | Напечатать

СНБО рассмотрит введение военного положения в УкраинеСовет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении военного положения в Украине из-за ситуации в Азовском море. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Решение о заседании СНБО было принято во время встречи Военного кабинета, инициированного президентом. Заседание Совета нацбезопасности состоится в полночь. 

Как мы сообщали ранее, 25 ноября 2018 года около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь.

Позднее российский флот атаковал украинские корабли. В результате обстрела ранены 6 украинских моряков и повреждены суда.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 00:04

Россия захватила в плен более 20 украинских моряков

Вчера, 23:36

Россияне захватили украинские корабли - Порошенко собирает РНБО и обратился в СБ ООН - хроника конфликта

Вчера, 23:35

СНБО рассмотрит введение военного положения в Украине

Вчера, 21:33

Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море

Вчера, 20:58

Россия обстреляла и захватила украинские суда - 6 моряков ранены

Вчера, 13:30

Населенный пункт Рассадки снова под контролем Украины

Вчера, 13:17

Боевики за сутки 7 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил

24-11-2018, 22:40

В Оппоблоке высмеяли президентские амбиции Юрия Бойко

23-11-2018, 17:43

Зарплата военных в 2019 году вырастет на 30%

23-11-2018, 17:06

В Северодонецке появится новая котельная на пеллетах

23-11-2018, 17:02

Гоструда расследует ЧП с тяжелыми последствиями на шахте "Горская"

23-11-2018, 16:36

Меловская РГА информирует население о порядке действий при угрозе нападения противника

Новости Украины:

Вчера, 13:34

С 25 ноября въезд "евроблях" без уплаты таможенных платежей или денежного залога запрещен

Вчера, 13:15

В Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины

23-11-2018, 17:38

Из-за подготовки к Новому году в центре Киева ограничат движение

23-11-2018, 17:14

В заброшенном доме Одесской области полиция обнаружила тело 9-летней девочки

23-11-2018, 17:01

Кличко об открытии KFC в Доме профсоюзов: Это очень большая ошибка

23-11-2018, 16:14

В Карпатах в ближайшие дни ожидается до 30 см снега

23-11-2018, 15:45

В Германии 93-летняя украинка впервые в жизни получила украинский паспорт

23-11-2018, 15:28

Константинополь 27-29 ноября должен утвердить решение о Томосе

23-11-2018, 14:52

Рада продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022

23-11-2018, 14:05

На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с ребенком

23-11-2018, 13:45

Тарифы на электроэнергию могут повысить на 15%

23-11-2018, 12:54

В Украине с 2014 года уволились почти 3 тыс. судей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 