СНБО рассмотрит введение военного положения в Украине

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении военного положения в Украине из-за ситуации в Азовском море. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Решение о заседании СНБО было принято во время встречи Военного кабинета, инициированного президентом. Заседание Совета нацбезопасности состоится в полночь.

Как мы сообщали ранее, 25 ноября 2018 года около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь.

Позднее российский флот атаковал украинские корабли. В результате обстрела ранены 6 украинских моряков и повреждены суда.