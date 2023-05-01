В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10 червня фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекціі Південно-Західного округу.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення норм:

Нова Дофінівка (243 причал):

завислі речовини - в 1,6 рази;

залізо загальне - в 9 разів;

солоність нижче норми в 2,7 рази.

Ланжерон:

залізо загальне - в 5,2 рази;

солоність нижче норми в 2,9 рази.

16 ст. Великого фонтану: