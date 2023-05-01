В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче нормиВчера, 07:40
10 червня фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекціі Південно-Західного округу.
За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення норм:
Нова Дофінівка (243 причал):
- завислі речовини - в 1,6 рази;
- залізо загальне - в 9 разів;
- солоність нижче норми в 2,7 рази.
Ланжерон:
- залізо загальне - в 5,2 рази;
- солоність нижче норми в 2,9 рази.
16 ст. Великого фонтану:
- завислі речовини - в 1,1 рази;
- залізо загальне - в 3,4 рази;
- солоність нижче норми в 2,9 рази.