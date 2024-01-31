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Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

31-01-2024, 21:19 citynews.net.ua | Напечатать

Українська сторона повернула з російського полону 207 військових та цивільних українців. 

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

180 оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених із російського полону п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону що перебували у неволі з квітня 2022 року:

  • Володимир Дида — солдат, водій групи інспекторів прикордонної служби.
  • Михайло Шемоніцький — солдат, кухар відділення тилового забезпечення прикордонної комендатури швидкого реагування «Щастя».
    Вважалися зниклими безвісти після боїв у селі Нове на Луганщині.
  • Дмитро Іус — штаб-сержант, начальник відділення логістики відділу прикордонної служби «Станиця Луганська».
  • Роман Краснянський — штаб-сержант, начальник відділення управління відділу прикордонної служби «Станиця Луганська».
    Вони теж вважалися зниклим безвісти, у полон потрапили під час боїв у м. Попасна.
  • Микола Ярема — солдат, водій відділу прикордонної служби «Станиця Луганська». У полон потрапив під час боїв за місто Лиман.



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