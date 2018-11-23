Россия обстреляла и захватила украинские суда - 6 моряков ранены

Россия захватила три корабля ВМС Украины.

По оперативной информации ВМС, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также, по уточненной на 22:00 информации ранены 6 украинских военных моряков.

«Два бронекатера и рейдовый буксир захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку», — сообщил источник.

Украинские военные закрылись в кораблях.

На данный момент не известно открывали ли огонь украинские военные.

Как мы сообщали ранее, военные корабли РФ обстреляли украинские суда в районе Керченского пролива.