Андрей Садовый и Олег Ляшко поддерживают ввод военного положения в Украине

Мэр Львова Андрей Садовый и народный депутат Украины Олег Ляшко поддерживают ввод военного положения в Украине.

Соответствующие заявления они озвучили перед началом заседания Верховной Рады Украины 26 ноября 2018 года.

Введення воєнного стану підтримую. Давно пора і приводів було вже достатньо, починаючи з березня 2014 року. Президент зробив те, що від нього весь цей час вимагала Конституція.

Можливе перенесення виборів не вважаю проблемою. Закон є закон.

Всі припущення щодо прихованих причин і таємних змов пропоную відкласти в сторону. Питань є багато і ми їх задамо у відповідний час. А зараз діємо відповідно до законів і обов‘язків кожного.

Після ухвалення рішення парламентом зроблю звернення до громади щодо умов функціонування міста в умовах воєнного стану - заявил Андрей Садовый.

Позиция Олега Ляшко и его фракции в парламенте также заключается в поддержке военного положения, но с оговоркой о необходимости проведения выборов Президента Украины в конце марта 2019 года:

Єдине логічне для держави рішення - зміна закону про воєнний стан. Введення норми, що від час воєнного стану президентські і парламентські вибори можуть відбуватися.

Фракція Радикальної партії Ляшка ухвалила рішення підтримати введення воєнного стану.

Водночас ми наполягаємо, що парламент вже сьогодні має ухвалити постанову про призначення виборів Президента України 31 березня 2019 року і ухвалити зміни до законодавства, щодо проведення виборів в часі воєнного стану, та недопущення звуження громадянських прав і свобод.

Захист державності і територіальної цілостності не може стати підставою для узурпації влади.

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради є всі підстави розглянути введення воєнного стану. Але скасування президентських виборів - це теж загроза для держави, адже провокує узурпацію влади, яка призведе до спротиву суспільства на вулиці. І все це може втягнути Україну в хаос і анархію, що для Москви означатиме перемогу.