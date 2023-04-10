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В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

10-04-2023, 14:13 citynews.net.ua | Напечатать

Як повідомив Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. 

За його словами це одна із найскладніших рятувальних місій -  росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

Також голово Херсонської ОДА подякував волонтерам Благодійного фонду “Save Ukraine”, які доклали неймовірних зусиль, аби вирвати маленьких українців з російського полону, та пообіцяв, що держава поверне додому всіх українців, котрих незаконно утримує росія.

 


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