В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

Як повідомив Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома.

За його словами це одна із найскладніших рятувальних місій - росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

Також голово Херсонської ОДА подякував волонтерам Благодійного фонду “Save Ukraine”, які доклали неймовірних зусиль, аби вирвати маленьких українців з російського полону, та пообіцяв, що держава поверне додому всіх українців, котрих незаконно утримує росія.