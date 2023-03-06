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На Одещині затримали колишнього бойовика «днр», який бився проти сил АТО в Донецькому аеропорту

6-03-2023, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

Мешканець Одеської області приєднався до батальйону «Спарта» терористичної організації «днр» у 2015 році, повідомили в СБУ. Він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів.

Після отриманого поранення покинув лави бойовиків, виїхав на підконтрольну територію України та повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

Співробітники СБУ викрили чоловіка у ході контрдиверсійних заходів. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації). Зловмисника взяли під варту.


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