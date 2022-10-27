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На одеській митниці знайшли прихованих товарів на 300 млн гривень

27-10-2022, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

Працівники ДБР продовжують розслідування з прихованими від розмитнення товарами на Одеській митниці. 18 жовтня Бюро виявило понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких був штучно затягнутий посадовцями.

Наразі працівники ДБР оглянули 50 контейнерів з елітними автомобілями, технікою, взуттям, алкоголем, будівельними матеріалами та продуктами харчування.

Орієнтовна вартість, оглянутого товару, вже перевищує 300 мільйонів гривень.

Документи на всі товари відсутні, як і відомості про їх власників.

Окремі комерсанти відреагували на заклик ДБР та вже намагаються офіційно сплатити відповідні штрафні санкції та митні збори. ДБР запевняє, все буде за Законом і країні відшкодують всі кошти.


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