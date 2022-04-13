Депутати всіх фракцій та партій вирішили що дешеві авто українцям не потрібні

Депутати всіх фракцій та партій вирішили що дешеві авто українцям не потрібніВчера, 17:18
Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).
Законопроєкт підтримали одразу в двох читаннях (234 голосів), повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.
Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).