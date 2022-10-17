ДБР підозрює зрадника-ексмера Святогірська ще й у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів

Працівники ДБР повідомили нову підозру колишньому міському голові Святогірська у заволодінні бюджетними коштами на понад 3 мільйони гривень.

Встановлено, що у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством щодо реконструкції місцевого дитячого садочку. Фактично будівництво дитсадка не було завершене попри укладення додаткових угод щодо продовження термінів реконструкції.

Згодом міський голова підписав акти приймання виконаних робіт. При цьому він вніс до них неправдиві дані щодо повного завершення будівництва. Через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень.

Експосадовцю повідомлено про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191 ККУ) та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 1, 2 ст. 366 ККУ).

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, що у червні 2022 року ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради колишнього очільника міста. Він публічно підтримав "освободітєлєй", дискредитував Збройні сили України та владу країни, поширив російську пропаганду та фейки. Зокрема щодо начебто підпалу українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо.