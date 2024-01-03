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Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова

3-01-2024, 21:22 citynews.net.ua | Напечатать

3 січня 2024 року з російського полону звільнено 230 українців та українок. Серед них – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління Факультету інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Костянтин Літвінов.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної адміністрації.

«Кожен український полонений знає, що за його визволення борються. Величезна робота Президента Зеленського, ГУР та СБУ не припиняється ані на день. Сєвєродончанин потрапив до російського полону в березні 2022 року та, за наявною інформацією, був вивезений з Олександрівки Сєвєродонецького району на територію окупаційної держави. В неволі Костянтина тримали майже два роки. Ми тричі зверталися щодо його обміну, але до цього росіяни весь час відмовляли. Відсьогодні молодий науковець на волі. На рідній землі!» – наголосив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Артем Лисогор.

Він також подякував колектив вишу, який весь цей час теж боровся за свого колегу.

Костянтин народився у 1992 році у місті Сєвєродонецьк. По закінченні школи вступив до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, де отримав вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами», здобувши кваліфікацію інженера-дослідника з комп’ютеризованих систем та автоматики, диплом магістра.

Працювати Костянтин вирішив у рідному виші. У 2019 році у віці 27 років захистив дисертацію та отримав звання кандидата технічних наук.

На рахунку Костянтина Літвінова сім публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, три патенти на винахід/корисну модель, декілька підручників, монографії та навчально-методичні посібники.


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