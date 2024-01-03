Суд визнав садиста з катівні «Ізоляція» Дениса Куликовського воєнним злочинцем та засудив до 15 років

Шевченківський районний суд Києва призначив покарання в 15 років в’язниці з конфіскацією майна колишньому керівнику катівні «Ізоляція» Денису Куликовському («Паличу»).

З 2014 по 2018 рік Куликовський був комендантом донецької тюрми-катівні «Ізоляція». Люди, яким вдалося звідти звільнитися, дали численні свідчення про тортури.

Як повідомляє МІПЛ, зокрема, у записаних свідченнях один із заручників розповідав, що Денис Куликовський на прізвисько «Палич» особисто брав участь у тортурах і віддавав накази катувати.

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, який провів в «Ізоляції» 31 місяць у 2017—2019 роках, засвідчив, що Куликовський знущався з людей у катівні. Ґвалтував жінок, наказував в’язням ґвалтувати одне одного, наказував катувати новонароджених у тюрмі, змушував людей співати радянські пісні, аби заглушити крики тих, із кого знущалися.

Після 2018 року Куликовський виїхав до Росії, а з 2019 року, як виявилося, вільно жив у Києві.

Лише в 2020 році йому заочно оголосили про підозру, а 9 листопада 2021 року затримали в українській столиці. Приморський райсуд Маріуполя 10 листопада 2021 року взяв Куликовського під варту на час слідства. Йому оголосили звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України: стаття 149 «Торгівля людьми», стаття 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації», стаття 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» та стаття 438 «Порушення законів та звичаїв війни», вчинене за попередньою змовою.

У серпні 2022-го Шевченківський райсуд Києва взяв обвинувальний акт до розгляду. На прохання захисника Куликовського судовий процес закрили через те, що в матеріалах провадження є інформація, розголос якої може принижувати гідність людей. У справі було 22 потерпілих.

Третього січня 2023 року суддя Євген Мартинов оголосив вирок: Куликовського визнали винним за трьома із чотирьох інкримінованих статей.

За участь у терористичній організації його засудили до 14 років ув’язнення; за участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях — 5 років; за жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою людей — 12 років. Також суд ухвалив врахувати Куликовському рік позбавлення волі за невідбутим вироком Червоногвардійського райсуду Макіївки від 24 січня 2014 року. Тоді його засудили за шахрайство і зловживання службовим становищем.

У підсумку Куликовський отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також частково задовольнив цивільний позов двох потерпілих і призначив їм відшкодування моральної шкоди: одному — 400 тисяч гривень, другому 95 тисяч гривень.