Воєнний злочин Росії: ракетами та шахедами атакована цивільна інфраструктура України

Російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та безпілотними апаратами вранці 29 грудня. Є загиблі та поранені у різних областях.

Це перша масована атака росіян на українську інфраструктуру з минулої зими.

Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни запустили аеробалістичні ракети "Кинджал", ракети типу С-300, дрони-камікадзе Shahed-136 та протикорабельні гіперзвукові ракети типу Х-22 або Х-32. Також 18 стратегічних бомбардувальників вдарили крилатими ракетами типу Х-101/Х-555.

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили", – сказав Ігнат.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

53 людини сьогодні врятували рятувальні загони з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів.

Станом на вечір, 29 грудня, відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.

Нагадаємо, у Подільському та Святошинському районах Києва зафіксували падіння уламків. У Подільському районі загоряння на території складських приміщень. У Святошинському спалахнув житловий багатоповерховий будинок. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Поранені 17 людей, один загиблий.

Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".

У Дніпрі ракети прилетіли по торговому центру і пологовому будинку. Всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття. Внаслідок атаки загинули 6 людей, ще близько 25 поранено.

У Львові є влучання в житловий будинок на вулиці Хоткевича, уламками також пошкоджено ліцей, там спалахнула пожежа. Одна людина загинула, вісім постраждалих у стані середньої тяжкості.

По Харкову росіяни завдали 22 ракетні удари. Постраждала цивільна інфраструктура: зокрема, поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство. Загинув один чоловік, вісім поранених.

В Одесі ракети вдарили по житлових будинках, двоє загиблих та 15 поранених, серед них двоє дітей шести та восьми років. Двоє постраждалих у тяжкому стані.