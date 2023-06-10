Як звернутися до поліції у випадку зникнення безвісти громадян чи незаконного позбавлення волі в окупованій Луганський області

Поліція Луганщини нагадує про порядок звернення до поліції за фактами зникнення безвісти громадян, незаконного позбавлення волі, загибелі або поранення осіб за особливих обставин.

Співробітники поліції вживають вичерпні заходи, спрямовані на документування усіх скоєних злочинів на території Луганської області в період дії воєнного стану.

Якщо Ви володієте інформацією, яка може допомогти слідчим ГУНП в Луганській області у здійснені досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами зникнення безвісти громадян, незаконного позбавлення волі, загибелі або поранення осіб на території Луганської області, звертайтесь до відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи СУ ГУНП в Луганській області за телефоном 099-774-52-23 або за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А, кабінет 410.

Також, за вказаною адресою та номером телефону можна отримати інформацію про слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях вищезазначеної категорії, та їх контактні дані.

Крім цього, про втрату зв’язку з рідними, близькими чи знайомими, які мешкали або перебували на території Луганської області, Ви можете звернутися з повідомлення про злочин :

- зателефонувавши до чергової частини ГУНП в Луганській області за телефоном +380669208457;

- залишивши повідомлення на сторінці «Поліція Луганської області» у соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням - https://www.facebook.com/policeLG;

- спрямувавши заяву про злочин на поштову адресу СУ ГУНП в Луганській області - su@lg.police.gov.ua.